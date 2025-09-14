آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة

شارك نحو 12 ألف شخص على الأقل، في العاصمة الألمانية برلين، الليلة الماضية، في مظاهرة حاشدة، مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ودعا إلى المظاهرة تحالف يضم السياسية الألمانية سارا فاجنكنشت زعيمة ومؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، والممثل ديتر هالرفوردن، ومغني الراب ماسيف، رفضا لسياسة إسرائيل في الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر الذي يعاني أزمة تجويع على مدار شهور عديدة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مثل: "حرروا فلسطين"، ولافتات عليها شعارات تطالب بتحقيق السلام والتفاوض بدلا من إرسال شحنات الأسلحة.

وعبر المتظاهرون أيضا عن رفضهم لتوريد الأسلحة إلى مناطق الحروب وزيادة التسلح في ألمانيا، مطالبين الحكومة الاتحادية بالعمل من أجل مفاوضات سلام وحل الدولتين في الشرق الأوسط.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة بدءا بحي الزيتون (جنوب شرق)، حيث تخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.