محافظ الفيوم يناقش استعدادات تنظيم المهرجان الدولى لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة كافة الاستعدادات اللازمة لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في دورته الثانية، والمزمع انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025، بهدف تطوير البيئة الثقافية، وجذب نجوم السينما من مختلف الدول، بما يدعم الترويج لمقومات الفيوم السياحية والأثرية ويضعها على خريطة السياحة العالمية، وخريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و نرمين عامر أمين عام مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثانية، وسيد عبدالخالق مدير المهرجان، وسالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، كافة الإستعدادات الأولية، والخطوط الرئيسية لأجندة المهرجان، وكذا الفعاليات المصاحبة للمهرجان، ومواقع تنفيذ تلك الفعاليات، وآليات استقبال الضيوف، لوضع الرؤى المشتركة التي تضمن تنفيذ المهرجان بالشكل الأمثل، بما يُسهم في إظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مختلف الدول العربية والأجنبية، ومن مختلف محافظات مصر.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق الكامل، والاستعداد الجيد، مع توحيد كافة الجهود، وحشد الإمكانيات اللازمة، لإنجاح هذا المهرجان وخروجه بالشكل الحضاري اللائق، لافتاً إلى أن المهرجان يأتي في إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والأثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، مشيراً إلي أنه سيتم انطلاق فعاليات مهرجان تونس السنوي للخزف والفخار والحرف اليدوية بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

ولفت "الأنصاري"، إلى أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، يُعد إحدى الفعاليات التى تنفذها المحافظة والتي تُسهم فى الترويج السياحي، وتُسلط الضوء على إمكانيات المحافظة المتعددة، الأمر الذي سُيساعد في الحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئية في مصر والوطن العربي، مشيراً إلى أن الفيوم تُعد من المحافظات ذات الميزات النسبية، بسبب طبيعتها الخلابة وحرفها التراثية واليدوية المتنوعة، وبيئتها التى تصلح لتنفيذ مختلف الفعاليات.