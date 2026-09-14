وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة لتقديم مساعدات لقطاع غزة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، السيد ذو القرنين عبدالرحيم، وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وعلى رأسها وضع خطة للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وافتتح وزير الصحة اللقاء بتوجيه الترحيب، مشيرًا إلى التاريخ الحافل بالتعاون والإنجازات المشتركة بين البلدين، ومؤكدًا حرص الدولة المصرية على تمديد أواصر التعاون وتقديم أوجه الدعم وتبادل الخبرات في المجالات الصحية مع سنغافورة، ومتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات المشتركة السابقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف وضع آلية محددة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، تعزيزًا للدور والجهود المصرية بهذا الشأن منذ اندلاع أحداث غزة، حيث ركز الجانبان على التعاون في توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية لقطاع غزة من خلال الدولة المصرية.

وتابع أن الجانبين بحثا إمكانية إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية والطبية بمدينة العريش ليكون مركزًا لوجيستيًا وطبيًا لغزة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ناقشا مجالات إضافية تشمل تقديم الدعم الطبي الطارئ وبناء القدرات. واستكمل أن الجانبين اتفقا على وضع آلية محددة لإرسال بعثات مصرية للتدريب في سنغافورة بمجال الإسعاف بما يعود بالنفع على منظومة الإسعاف المصرية.

ومن جانبه، ثمن وزير الدولة السنغافوري الجهود المصرية وريادتها في مساندة الشعب الفلسطيني خلال أزمته، وكذلك جهودها في التعاون مع الدول الصديقة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وأفكار حول تطوير المجال الصحي والنهوض به.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حاتم عامر، والدكتورة سوزان زناتي مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر مدير الإدارة العامة للصيدلة.

ومن الجانب السنغافوري دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، وأدريان لي نائب المدير العام لمديرية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وريموند تشاو نائب رئيس البعثة بالسفارة، وبيرنيس سيو المدير المساعد بالمديرية ذاتها، وتان يي فان السكرتير الثاني بالسفارة.