وزير خارجية إيرلندا: من الممكن التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع

قال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفني اليوم الاثنين، بعد مباحثات مكثفة مطلع الأسبوع في بروكسل، إنه يمكن لبريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مضيفا أن الأطراف المعنية لم تصل بعد للمطلوب.

وقد ارتفعت الآمال بالتوصل لاتفاق خروج بعد لقاء ناجح بين رئيسي وزراء بريطانيا وإيرلندا الأسبوع الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 تشرين أول/اكتوبر سواء تم التوصل لاتفاق أم لا . مع ذلك، هو مطالب قانونيا بطلب التمديد إذا أخفقت لندن في التوصل لاتفاق خروج بحلول السبت المقبل.

وقال كوفني للصحفيين قبل لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج " التوصل لاتفاق أمر ممكن هذا الشهر، ربما يكون ممكنا هذا الأسبوع، ولكننا لم نصل للمطلوب بعد".

وأضاف" علينا أن نتحلى بالحذر، هذه ليست مهمة سهلة".

ويشار إلى أن قضية الحدود الايرلندية تمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، مما يعطي دبلن دورا مهما في المباحثات.

ويرفض جونسون ما يطلق عليه " شبكة الامان" التي تمنع وضع قيود حدودية طارئة بين إيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية، التي سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة. وتمثل الحدود المفتوحة أهمية لاتفاق السلام الذي أنهى عقودا من العنف.

ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم في بروكسل بين فريقي التفاوض بقيادة كبير مفاوضي شؤون الخروج البريطاني ستيفين باركلي ونظيره الأوروبي ميشيل بارنييه.