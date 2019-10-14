استقالة قائد الشرطة في الفاتيكان بعد حدوث تسريب لمعلومات سرية

ذكر المكتب الصحفي في الفاتيكان اليوم الاثنين أن قائد الشرطة في الفاتيكان دومينيكو جياني استقال من منصبه بعد حدوث تسريب لمعلومات سرية إلى وسائل الاعلام.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي أنه "بالرغم من أن قائد الشرطة لا يتحمل أي مسؤولية شخصية عن ما حدث، إلا أنه قدم استقالته إلى البابا من منطلق حبه للكنيسة وإخلاصه للحبر الأعظم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت صحيفة "لإسبريسو" وغيرها من وسائل الاعلام الإيطالية وثيقة تخص شرطة الفاتيكان تحمل توقيع جياني، وتشير إلى وقف خمسة من مسؤولي الفاتيكان عن العمل.

وافادت تقارير بأن الخمسة كانوا يخضعون لتحقيق جنائي في الفاتيكان بشأن إجراء معاملات مالية غير قانونية باسم الإدارة المركزية للفاتيكان.

وندد المكتب الصحفي للفاتيكان في البيان الذي صدر اليوم بتسريب المعلومات باعتبارها تنطوي على "حكم مسبق يمس بكرامة الأشخاص موضع التحقيق وصورة شرطة الفاتيكان".

ويبلغ جياني من العمر 59 عاما، وهو يرأس شرطة الفاتيكان منذ عشرين عاما.