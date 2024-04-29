الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات على الحاجزين.

ويشهد الحاجزان منذ أشهر تشديدا عليهما، وتدقيقا وتفتيشا للمواطنين، ويفصل الحاجزان مدن الضفة الغربية عن الأغوار الشمالية.

وفي سياق آخر، اعتدى مستعمرون بحماية جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، بالضرب المبرح على مواطن بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال مراسل "وفا"، إن مستعمرين اعتدوا بالضرب المبرح على مواطن في خربة صارورة بمسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض وجروح.