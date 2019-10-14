مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أزمة سد النهضة: يجب التعامل بقدر من الوعي الاستراتيجي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الذي أشار إليه الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا أحمد آبي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، «أتى على مستوى القمة وهام جدًا على المستوى الدبلوماسي الدولي».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن تطرق الرئيس إلى ضرورة حل هذه القضايا بهدوء، وضع الطريق الأمثل للتعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الملف بقدر من الوعي الاستراتيجي، والفهم العميق.

وأوضح أن اللقاءات المباشرة تجعل مصر قادرة على الضغط على الموقف الإثيوبي، لافتًا إلى إمكانية وضع الأمور في نصابها من خلال رؤية حكيمة سياسية للقادة، بإدارة هذا النهر لمصلحة الشعوب الثلاثة.

واقترح بتقديم ملف أمني متكامل للجانب الإثيوبي، يضع مصالح الدول الثلاث بشكل يحقق لإثيوبيا أهدافها في التنمية، والسودان في تنظيم النهر ومصر في الحفاظ على حصتها المائية، مشيرًا إلى أن الصياغة القانونية الشاملة لهذا الاتفاق تسهم في محاصرة الموقف الإثيوبي بالتعاون.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في موسكو لمناقشة قضية سد النهضة.