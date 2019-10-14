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من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة البوكر البريطانية، اليوم الاثنين، حيث يتم الاختيار بين ست روايات تم تصعيدها إلى القائمة القصيرة وهي : "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" للكاتبة التركية الشهيرة إليف شفق ، و"رواية "أوركسترا الأقليات"، للكاتب النيجيري تشيجوزي أوبيوما، ورواية "الوصايا"، للكاتبة الكندية مارجريت آتوود، ورواية "فتاة، وامرأة، وأخرى"، للكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو، و"كيشوت " للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، ورواية "البط ونيوبريبورت" للكاتبة الأمريكية البريطانية لوسي إلمان.
• وحتى لحظة الإعلان عن الرواية الوحيدة التي ستقتنص الجائزة، تقدم «الشروق» قراءة للأعمال الـستة، والقضايا التي تتطرحها تلك الروايات الناطقة بالإنجليزية وأهم ماورد فيها وشخصيات أبطالها بالإضافة إلى روائيها.روايات البوكر.. «أوركسترا الأقليات» لـ«تشيجوزي أوبيوما» أوديسة الإغريق تعود للحياة في ثوب نيجيريروايات البوكر.. بط مدينة نيوبيوريبورت لـ«لوسي إلمان».. رواية من جملة واحدةروايات البوكر.. «دون كيشوت» بين سيرفانتيس وسلمان رشديروايات البوكر.. «10دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب» لإليف شفق «جثة وحياة أخرى»روايات البوكر.. «فتاة وامرأة وأخرى» حكاية 12 امرأة سمراء لـ برناردين إيفارستوروايات البوكر.. «الوصايا» لمارجريت آتوود.. الثورة قادمة مرتدية عباءة حمراء وقلنسوة بيضاء