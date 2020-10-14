أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5132 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات 5 آلاف إصابة في غضون يوم واحد منذ نيسان/أبريل الماضي. وارتفع عدد الإصابات بواقع ألف إصابة مقارنة بأمس الثلاثاء. وكان أعلى مستوى في الإصابات منذ نيسان/أبريل الماضي سجلته ألمانيا يوم السبت بواقع 4721 حالة. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 2828 إصابة.

وكانت أعداد الإصابات في منتصف أبريل الماضي مرتفعة كما هي الآن، ومع ذلك لا يمكن مقارنة القيم مع بعضها البعض، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

وكتب المعهد عن الوضع الحالي: "حاليا يمكن ملاحظة زيادة متسارعة في معدلات انتقال العدوى بين السكان في ألمانيا. ولذلك، نناشد بشكل مُلح أن يلتزم جميع السكان بالحماية من العدوى ". وأوضح المعهد أن نسبة الإصابة تزداد بشكل طفيف بين كبار السن. يعتبر كبار السن بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بمسار حاد من عدوى كورونا مقارنة بالشباب.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 334 ألفا و585 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9677 حالة، بزيادة قدرها 43 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء. وبلغ عدد المتعافين نحو 281 ألفا و900 حالة.

ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد مرضى "كوفيد-19" الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، إلا أن الزيادة تظل منخفضة نسبيا، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 620 حالة تتلقى العلاج من الفيروس في العناية المركزة حتى أمس الثلاثاء، وكان عددهم يصل قبل أسبوع 450 مريضا. ومع ذلك لا يزال ما يقرب من 9 آلاف سرير للعناية المركزة شاغرة في ألمانيا.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 18ر1ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 337 ألفا و314 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9682 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 280 ألفا و533 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.