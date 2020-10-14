وزير الخارجية السعودي: نعزز العلاقات مع أمريكا إلى مستويات غير مسبوقة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستعزز العلاقات والشراكات الاستراتيجية إلى مستويات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أن الاجتماعات بين البلدين تأتي في وقت هام؛ لمواجهة قوى التشدد والإرهاب التي تهدد الرفاهية والاستقرار.

وأشار إلى أن المحادثات بين الجانبين كانت إيجابية؛ لتعزيز التعاون في المجالات كافة، متطلعًا لمفاوضات أكثر لتعزيز السلام والاستقرار والدفاع العسكري.

وعقدت أولى جلسات الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.

ويستعرض الحوار الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة بالولايات المتحدة، ويناقش جملة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف الى استمرار وتعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات؛ بما في ذلك محاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، والتبادل العلمي والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة.