إصابات كورونا في ليبيا ترتفع إلى 45 ألفا و821

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 ألفًا و821 في البلاد.

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، إلى تسجيل 13 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 669.

ولفت المركز إلى تسجيل 294 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 25 ألفًا و301.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.