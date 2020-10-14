الشباب والرياضة تطلق غدا الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية

تطلق وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اللقاءات التثقيفية والتوعوية تحت شعار «شارك..كن إيجابي» لحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية، وذلك بداية من غدا الخميس وحتى 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء - أنه من المقرر أن تستضيف قاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أولي محطات الحملة القومية، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة ، للحفاظ علي سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية من خطر وباء فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - إن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم المشاركة الإيجابية للشباب بالعملية الانتخابية من خلال توعيتهم وتثقيفهم سياسيا والعمل علي تحفيزهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية صنع وإتخاذ القرار،وتشجيعهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن مصر لديها شباب واعٍ وواعد ونعمل معا من أجل نهضته واستثمار وتوجيه فكره وطاقته لما فيه تقدم ونماء للوطن.

ويتم تنفيذ اللقاءات من خلال أساتذة وخبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، تتناول أبرز المحاور الهامة حول قانون انتخابات مجلس النواب المصري وأهمية المشاركة السياسية.