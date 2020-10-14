خبراء الاقتصاد في ألمانيا يطالبون بقواعد مفهومة لمكافحة كورونا

طالب خبراء اقتصاد بارزون في ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات بمراعاة القدرة على فهم قواعد مكافحة جائحة كورونا وتوحيدها.

وقال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "دي آي دابليو"، مارسيل فراتسشر، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن حماية الصحة والاقتصاد تحتاج إلى "مستوى عالٍ من الثقة من الغالبية العظمى من الناس. هذا يتطلب قواعد مفهومة وموحدة إلى حد ما".

ومن جهته، قال رئيس معهد" إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست: "أتوقع من السياسيين أن يتخذوا المزيد من الإجراءات الوقائية التي تمكن من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بدلا من منعها، وهذا يعني المزيد من إلزام ارتداء الكمامات وإجراء الاختبارات، وقليل من عمليات حظر الإقامة للمسافرين داخليا".

وفي ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ستجري المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع ورؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن كيفية احتواء الجائحة، وخلال الاجتماع الذي سيُعقد في ديوان المستشارية ظهر اليوم، ستدور المناقشات حول ما إذا كان يجب على الولايات توحيد إجراءاتها وتشديد القواعد. كما سيتطرق المشاركون في الاجتماع إلى الحظر المثير للجدل على الإقامة عند السفر داخليا في ألمانيا. ولأول مرة منذ أربعة أشهر، لن يتم عقد المؤتمر عبر الفيديو، حيث سيشارك رؤوساء حكومات الولايات في الاجتماع بالحضور الشخصي في برلين.