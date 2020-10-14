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سنغافورة تسجل نموا 7.9% خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:17 ص

 ذكرت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد حقق انتعاشا بعد إغلاق دام شهرين جراء جائحة كورونا، مسجلا نموا بنسبة 9ر7% في الربع الثالث.

وأوضحت الوزارة أن "الأداء المُحسّن جاء بعد إعادة فتح تدريجي للاقتصاد" عقب تخفيف القيود الهادفة إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا في حزيران/يونيو.

وجاء التعافي في الربع الثالث بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي في سنغافورة بنسبة قياسية بلغت 2ر13% أثناء الربع الثاني.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7%، عند قياسه على أساس سنوي، مع انخفاض أعمال البناء بنحو النصف.

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