ذكرت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد حقق انتعاشا بعد إغلاق دام شهرين جراء جائحة كورونا، مسجلا نموا بنسبة 9ر7% في الربع الثالث.
وأوضحت الوزارة أن "الأداء المُحسّن جاء بعد إعادة فتح تدريجي للاقتصاد" عقب تخفيف القيود الهادفة إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا في حزيران/يونيو.
وجاء التعافي في الربع الثالث بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي في سنغافورة بنسبة قياسية بلغت 2ر13% أثناء الربع الثاني.
وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7%، عند قياسه على أساس سنوي، مع انخفاض أعمال البناء بنحو النصف.