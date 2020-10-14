التصريح بدفن جثة ربة منزل غرقت أثناء محاولة إنقاذ نجلها في المنيا

قررت النيابة العامة بمركز العدوة، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة ربة منزل وطفلها، حيث كشفت التحريات والتحقيقات مصرع ربة المنزل غرقا أثناء محاولة إنقاذ نجلها 13 سنة، من الغرق بحوض ري.

واستعرضت النيابة، تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، والذي أكد أن سبب وفاة الاثنين اسفكسيا الغرق، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بمصرع بسمة سيد صالح، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الجهاد 4، بدائرة المركز، غرقا أثناء محاولة، إنقاذ نجلها، وليد فرج رجب عيد، 13 سنة، طالب، من الغرق بحوض مياه ري بالقرية.

وتم نقل الجثتين، إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.