ليلي علوي ناعية محمود ياسين: وداعا فتى الشاشة الأول

نعت الفنانة ليلي علوي، الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت علوي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "وداعا فتى الشاشة الأول، وهرم من أهرامات الفن والثقافة في مصر والوطن العربي، وصاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة".

وتابعت: "إلى رحمة الله، عزائي لأسرته وأحبابه، الفنانة شهيرة، وعمرو، ورانيا محمود ياسين، ومحبي فتي الشاشة جميعا من المحيط إلى الخليج".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين توفي اليوم عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.