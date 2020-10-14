استمرار الحرائق في جبل كليمنجارو التنزاني لليوم الرابع

أعلنت السلطات التنزانية، أن نحو 28 كيلومترا مربعا من جبل كليمنجارو احترقت جراء حريق مازال مستعرا لليوم الرابع اليوم الأربعاء.

ولايزال نحو 500 شخص يحاولون إخماد الحرائق، حسبما قال مسؤولون في هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، رغم أن الرئيس التنفيذي للهيئة آلان كيجازي، قال لوسائل الإعلام إنه جرى احتؤاه في بعض المناطق.

وزار وزير السياحة التنزاني هاميسي كيجوانجالا الموقع اليوم الأربعاء وحث رجال الإطفاء على القيام بجهود ملموسة لإخماد الحريق.

ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 5895 مترا، وهو أعلى جبل قائم بذاته في العالم، وقد تكون من بركان خامد بالقرب من وادي "ريفت" في شرق إفريقيا.