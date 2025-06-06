سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن عناصرها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وتفجيرها بعبوة برميلية شديدة الانفجار جنوب مدينة خان يونس.

وقالت سرايا القدس، في بيان نشر عبر قناتها الرسمية، إن الهجوم الذي وقع الأربعاء الموافق 28 مايو الأسبوع الماضي في منطقة قيزان النجار جنوب خان يوس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن العبوة كانت مزروعة مسبقا، وقد جرى تفجيرها عند مرور الآلية المستهدفة، مضيفة أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في موقع التفجير، ترافق مع إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل دخانية، في إطار عملية لإجلاء جنود إسرائيليين جرحى.

ونفذ مقاتلون من "سرايا القدس" وكتائب "القسام" الأسبوع الماضي عملية مشتركة أسفرت عن القضاء على قوة عسكرية إسرائيلية متوغلة بمنطقة الأوروبي جنوب شرقي مدينة خان يونس، وفق الإعلام الحربي لسرايا القدس.