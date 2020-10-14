الأردن: إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في قضية الاعتداء على فتى بالزرقاء

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، القبض على المتورط الرئيسي في قضية الاعتداء على فتى في محافظة الزرقاء، بالإضافة لخمسة أشخاص آخرين أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً تحقيقياً خاصاً شُكل من جميع الإدارات الجنائية المختصة، تولى متابعة التحقيق في قضية الاعتداء على الفتى في محافظة الزرقاء منذ أمس الثلاثاء، بعد مداهمة نفذتها مجموعات الشرطة الخاصة أفضت لإلقاء القبض على المتورطين، مؤكدًا أن التحقيق ما زال مستمرًا مع أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.



وبين أن الفريق التحقيقي اتخذ جميع الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة من حيث القبض والتفتيش، كما كشفت فرق مختصة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، على مسرح الجريمة، ومكان العثور على الفتى وعملت على تحريز كل الأدلة والبراهين ورفع الآثار والعينات اللازمة.



وأوضح أنه جرى ضبط جميع الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء، إضافة إلى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم، وجرى كذلك تحريزها وفق الأصول القانونية المتبعة.



وأكد أن الفريق التحقيقي يتابع القضية بهدف الإحاطة بكل الظروف الجرمية وصولاً إلى تنفيذ العدالة وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في الاعتداء، مشيرًا إلى أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة.



وهزت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وفقئ عينيه.