تويتر يحظر مشاركة مقالة مثيرة للجدل عن جو بايدن

حظرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر، اليوم الأربعاء، المستخدمين من مشاركة أو الإشارة لرابط مقال مثير للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، عن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر بايدن.



وتلقى المستخدمون الذين يحاولون مشاركة المقالة رسالة تحذير تفيد بتعذر إكمال طلبهم لأن تويتر، أو شركاءه أشاروا إلى أن هذا الرابط يمثل ضررًا محتملًا.



كما تلقى مستخدمو تويتر الذين حاولوا النقر على رابط المقال تحذيرًا أيضًا.



ويزعم المقال أن هانتر، نجل بايدن، قدم رجل أعمال أوكراني إلى والده عندما كان يقود ملف العلاقات الأمريكية مع أوكرانيا كنائب للرئيس، وأن جو بايدن وضع إطار دبلوماسيته مع كييف بحيث تدعم مصالح ابنه التجارية.



ونفى بايدن ارتكاب أي مخالفات وزعم أنه لم يتحدث مع نجله بشأن عمله، ويقول الخبراء أيضًا إن هذه المزاعم خاطئة، كما أثيرت تساؤلات بشأن مصادر المقال.