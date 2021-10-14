قال أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة، إن الدورة الخامسة للمهرجان تشهد تهاوت في عرض الأفلام؛ نظرًا للنجاح في الدورات السابقة.

وأضاف على هامش "ريد كاربت" مهرجان الجونة، اليوم الخميس، أن المهرجان بات أكثر انتقاءً للأفلام المشاركة، مشيدًا بالأفلام المصرية السبعة المشاركة بالمهرجان ومتنبئ لها بالخير.

وتابع: «أرى هذا العام عام السينما المصرية.. وحصلنا على جائزة لجنة التحكيم عن فيلم ريش في مهرجان كان، وكذلك يشارك دياب وهادي الباجوري بأعمال أتوقع لها النجاح»>

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.