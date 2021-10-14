لبنان: سقوط جرحى في إطلاق نار خلال احتجاجات تطالب برحيل المحقق في انفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط عدد من الجرحى في إطلاق النار في بيروت خلال احتجاجات اليوم الخميس؛ للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وأفادت قناة "المنار"، التابعة لحزب الله بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين المتوجهين إلى قصر العدل في بيروت، جراء إطلاق النار عليهم عند مستديرة الطيونة.

وأشارت "الوكالة الوطنية" للإعلام الرسمية إلى سقوط جريح نقلته "جمعية الرسالة للإسعاف الشعبي" إلى المستشفى بسبب اطلاق النار الذي حصل في اتجاه المتظاهرين في الطيونة.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى منطقة الطيونة.

وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن مطلقي النار في مستديرة الطيونة يتوزعون على أسطح عدد من المباني، مشيرة إلى سقوط قذائف "آر بي جي" في منطقة الطيونة، حيث لا يزال إطلاق النار مستمرا.

وكانت القناة لفتت إلى أنه لم تعرف هوية مطلقي النار.

وتجمع عدد من مناصري "حركة أمل" التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"حزب الله" اليوم أمام قصر العدل للمطالبة بالتوقف عن الظلم والاستنسابية في ملف تفجير المرفأ وتوجهوا في مسيرة راجلة باتجاه منطقة المتحف في بيروت.