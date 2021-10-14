احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي بتتويج محمد صلاح، لاعب الفريق، بجائزة لاعب الشهر وذلك بعدما تألق مسجلاً 6 أهداف ما بين دوري الأبطال والبريمييرليج.

وسجل صلاح 6 أهداف مع الليفر في سبتمبر جعلته اللاعب الأفضل في الشهر الماضي.

وكتبت الصفحة الرسمية لليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أداء مُذهل، لمسات ساحرة، أهداف رائعة، أهداف من الملك المصري في شهر سبتمبر، وأداء ليس له مثيل مع الريدز، جائزة لاعب الشهر تذهب إلى صلاح».

وقال صلاح في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أنا أكون سعيد بقدر سعادتي بمواصلة الفريق تحقيق الانتصارات".

وتابع: "أحاول المساعدة دائما من خلال تسجيل الأهداف، وجعل الفريق يفوز بالمباريات وهو الأمر الأكثر أهمية".

وعن هدفه المفضل في سبتمبر ما بين أهدافه الستة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال قال صلاح: "لا أعرف ربما آخر هدف ضد السيتي".. ثم استدرك قائلا: "لا آخر هدف لم يكن في سبتمبر!".

وواصل: "ربما أختار هدفي في الميلان، إنها المرة الأولى التي أسجل ضدهم في دوري الأبطال.. كذلك منا متأخرين بهدفين لهدف، ولذا كان هدفاً مهماً وأعادنا إلى المباراة".