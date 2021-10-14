محافظ أسيوط: إزالة 41 تعديا على أراضي زراعية وأملاك دولة في مركز منفلوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واصلت أعمالها بمركز منفلوط، وتمكنت من تنفيذ 41 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة وتعديات على نهر النيل.

وأكد على التصدي بكل حسم لأشكالها دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد محمد صلاح أبو كريشة بمتابعة تنفيذ حملات الازالة بمركز منفلوط والتي أسفرت عن تنفيذ 41 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 2381 متر مربع مباني، بمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونائبيه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة منفلوط.

وأشار إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ18 للإزالات وحتى الآن بلغ 72 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 6530 متر مربع مباني و4 قراريط و18 سهما زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ18 للإزالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

كما أعلن المحافظ، عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.