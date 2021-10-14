تراجع أسعار النفط مع خفض أوبك توقعاتها للطلب العالمي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء بعد أربعة أيام من الارتفاع، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها مستعدة لتلبية جميع طلبات أوروبا من الغاز الطبيعي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بعد أن كان وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

وأعلنت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء توقعها زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 8ر5 مليون برميل يوميا، في حين كانت توقعاتها السابقة تشير إلى نمو الطلب بمقدار 96ر5 مليون برميل يوميا. وهذا الانخفاض في التوقعات هو الأول منذ بداية العام الحالي. وتتوقع أوبك نمو الطلب خلال الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل إلى 82ر99 مليون برميل يوميا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 8ر0% إلى 01ر80 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 9ر0% إلى 67ر82 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.