توقعات بتعيين المجلس الأوروبي فيرينا روس رئيسة لهيئة الأوراق المالية والأسواق غدا

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من المتوقع أن يعين المجلس الأوروبي فيرينا روس رئيسة للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق غدا الجمعة، بحسب مصدرين أوروبيين مطلعين.

وقال أحد المسؤولين، مشترطا عدم الكشف عن هويته عملا بقواعد السياسات، أن المجلس أختار روس في سبتمبر، وأكد البرلمان الأوروبي القرار وسوف تتولى الدور قبل نهاية العام، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت روس المديرة التنفيذية للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق حتى يونيو 2021، حيث قضت عقدا في الهيئة الرقابية. وقبل ذلك كانت مسؤولة في هيئة التنظيم المالي البريطانية. ويشغل الرئاسة المؤقتة للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق حاليا أنيلي توامينين.

وتحدد الهيئة معايير التداول للتكتل في الأسهم والسندات والمشتقات والسلع وتلعب دورا رئيسيا في الإشراف على غرف المقاصة.

ورفض متحدث باسم هيئة تنظيم الأسواق التابعة للتكتل التعليق. كما لم تعلق روس على الفور على طلب بالتعقيب عبر المكتب الإعلامي الخاص بالهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.