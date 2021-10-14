مكافحة سوسة النخيل الحمراء بعد ظهورها في الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن فريق فحص ومكافحة سوسة النخيل بمديرية الزراعة يواصل أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي ظهرت مؤخرا وأصابت نخيل بمناطق مختلفة لزراعات النخيل، حيث تمكن فريق المكافحة بالمديرية من علاج عدد من النخيل المصاب بجانب إستمرار فحص النخيل بالمناطق التي ظهرت بها الإصابة في زمام آبار الخارجة 1، والقلعة بمركز الخارجة بالإضافة إلى منطقة القصر في مركز الداخلة.

وقال المرسي، إنه تم مقاومة وعلاج عدد من أشجار النخيل بمجرد اكتشاف الإصابة من خلال أجهزة مقاومة السوسة وحقن النخيل المصاب بالمبيدات اللازمة لضمان القضاء على السوسة التي تؤدّي إلى تدمير النخلة في حالة الإهمال وعدم المقاومة، وذلك من خلال المختصين بفريق الفحص والمكافحة.

وأشار إلى استمرار فحص النخيل بالمناطق المجاورة للنخلة التي ظهرت بها الإصابة لضمان عدم ظهور إصابات أخرى، بالإضافة إلى توافر كميات من المبيدات اللازمة للمقاومة والأجهزة المستخدمة لمقاومة السوسة والكشف عنها، والتعامل الفوري من قبل فريق الفحص والمكافحة المدرب، في ظل أن سوسة النخيل الحمراء تظهر في اى وقت خلال العام ولابد من الفحص الدورى ورش النخيل لضمان عدم ظهورها والقضاء عليها.

وفي سياق متصل، أكد المرسي، أنه تم عقد ندوة إرشادية عن سوسة النخيل الحمراء بمقر إحدى الجمعيات بقرى عزب القصر بمركز الداخلة، حيث عرض كيفية التعرف على الإصابة بسوسة النخيل الحمراء ومعرفة مدي تطور الإصابة والطرق السليمة للعلاج، بالإضافة إلى طرق الوقاية من الإصابة والعمليات الفنية التي تساعد على حماية النخيل من سوسة النخيل الحمراء، وكيفية زيادة متوسط إنتاجية النخلة للحصول على عائد اقتصادي مرتفع في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بحضور الدكتور يوسف دياب من المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل.