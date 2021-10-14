رسالة غامضة من أجايي بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

وجه النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، رسالة غامضة بسبب أزمته مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وكتب أجايي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: «أحيانا الصمت أفضل طريقة لتثبت لأحدهم أنهم أساءوا فd حقك».

وفتح مسؤولو الأهلي خط مفاوضات خلال الأيام الماضية مع المحامي السويسري مونتييري من أجل معرفة موقف النادي من قضية النيجيري جونيور أجايي.

وكان أجايي قد رفض أي عرض محلي أو خارجي للرحيل عن الاهلي، سوي بالحصول على 850 الف دولار قيمة عقده المتبقي مع الأهلي، ورفض عرض الأهلي بتسوية مستحقاته مقابل 400 الف دولار.