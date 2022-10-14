ويست هام الإنجليزي يهزم أندرلخت البلجيكي ويتأهل للأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر الأوروبي

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تأهل ويست هام الإنجليزي إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على ضيفه أندرلخت البلجيكي 2 / 1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع ويست هام رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بعد فوزه في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن، مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أندرلخت عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، اكتسح سيليكبورج الدنماركي ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5 / صفر، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثلاني، فيما تجمد رصيد ستيوا بوخارست عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل ليش بوزنان البولندي مع مضيفه بئر سبع 1 /1.

ورفع بوزنان رصيده إلى خمس نقاط، بفارق سبع نقاط خلف فياريال الإسباني متصدر الترتيب والذي حسم تأهله في وقت سابق من اليوم الخميس للدور المقبل، فيما يحتل فريق بئر سبع المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن أوستريا فيينا النمساوي متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الرابعة، حقق سلوفاسكو التشيكي فوزا مفاجئا على مضيفه نيس الفرنسي 2 /1.

ورفع الفريق التشيكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف كولون الألماني صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نيس عند خمس نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف بارتيزان بلجراد الصربي المتصدر. وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الخامسة، فاز دنيبرو الأوكراني على مضيفه فادوتس السويسري 2 /1.

ورفع دنيبرو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ألكمار الهولندي متصدر الترتيب، فيما تجمد ررصيد فادوتس عند نقطتين في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف أبولون ليما سول القبرصي صاحب المركز الثالث.

وفي المجموعة السادسة، فاز مولده النرويجي على مضيفه شامروك روفرز الأيرلندي 2 / صفر. ورفع مولده رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف يورجوردينس السويدي متصدر الترتيب، فيما يحتل شامروك المركز الأخير برصيد نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف جينت البلجيكي صاحب المركز الثالث.

واعتلى سيفاس سبور التركي صدارة المجموعة السابعة، بعدما فاز على بالكاني من كوسوفو 2 / 1.

ورفع سيفاس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الاهداف عن كلوج الروماني صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بالكاني عند أربع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف سلافيا براغ صاحب المركز الثالث.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، فاز بيونيك الأرميني على زالجيريس الليتواني 2 / 1.

ورفع بيونيك رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بازل السويسري المتصدر، فيما تجمد رصيد زالجيريس عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير بفارق نقطة خلف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي صاحب المركز الثالث.