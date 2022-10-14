دراسة: تناول الشوكولاتة وسماع الموسيقى يخفف من آلام الدورة الشهرية

أكدت دراسات أن 9 من كل 10 نساء في بريطانيا والولايات المتحدة يعانين من آلام الدورة الشهرية في مرحلة ما من حياتهن، وهو ناتج عن شد العضلات المحيطة بالرحم، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم عن العضو، مما يتسبب في إطلاق الأنسجة للمواد الكيميائية التي تسبب الألم.

ويمكن أن تسبب حالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي والأورام الليفية ومرض التهاب الحوض و العضال الغدي الشعور بعدم الراحة أثناء فترات الدورة الشهرية.

ولكن دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للطب التكاملي وجدت أن الاستماع إلى الموسيقى الهادئة وتناول الشوكولاتة يساعد في تقليل الانزعاج خلال اليوم الأول من الحيض، حيث يعتقد الخبراء أن الإندورفين الذي يفرزه الجسم بعد تناول الشوكولاتة والاستماع إلى الموسيقى يساعد في تقليل الألم ويعمل كمهدئ طبيعي، وذلك كما نشر موقع "ديلي ميل".

وتتبعت الدراسة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عامًا في جامعة مانيسا جلال بايار، وتم تضمين تسعين طالبًا في الأصل وصنف جميعهم آلام الدورة الشهرية على أنها سجلت خمسة على الأقل من أصل 10، وتم تقسيم المتطوعين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات مكونة من 30 متطوعًا، مجموعة تحكم لم تأخذ شيئًا للتحكم في الآلم، ومجموعة شوكولاتة ومجموعة موسيقية.

وتناولت مجموعة الشوكولاتة 40 مل من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 60 % من الكاكاو أي ما يعادل قطعة من قطعة من الكاكاو، وطُلب منهم تناول الشوكولاتة في الأيام الثلاثة التي تسبق فترة الحيض وفي اليوم الأول منها.

واستمع المتطوعون في المجموعة الموسيقية إلى أغنية مدتها 29 دقيقة و 32 ثانية يوميًا خلال نفس الفترة، وقام بتأليف الأغنية الباحث في علم الأعصاب خوان سيباستيان مارتن سافيدرا ، بهدف دراسة تأثير الموسيقى على الألم من أجل دراسة منفصلة.

وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى الألم انخفض من ستة إلى خمسة من كل عشرة في مجموعة الشوكولاتة بعد أن بدأوا في تناولها، وانخفض من سبعة إلى ستة في المجموعة الموسيقية، بينما بقي في ستة في المجموعة التي لم تأخذ شيئا.

وانخفضت مستويات القلق بنسبة 18 % في مجموعة الشوكولاتة ، و 13 % في المجموعة الموسيقية وليس على الإطلاق في المجموعة الضابطة، وزعم الفريق الطبي للدراسة أن الشوكولاتة الداكنة والموسيقى يمكن استخدامها للمساعدة في عسر الطمث، وهو المصطلح الطبي لآلام الدورة الشهرية.