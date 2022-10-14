أنقرة وموسكو تقيمان مركز غاز مشترك في منطقة تراقيا بتركيا

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ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط لبناء مركز توزيع للغاز الطبيعي في منطقة تراقيا بشمال غرب البلاد مع روسيا، عقب مقترح من موسكو.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية للأنباء "كلفنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الطاقة والموارد الطبيعية (التركية) ونظيرتها الروسية للعمل معا".

كان اردوغان يتحدث للصحفيين خلال عودته من العاصمة الكازاخستانية أستانا حيث التقى بوتين.

واقترح بوتين أمس الخميس، أن تصبح تركيا مركزا للغاز الروسي لأطراف ثالثة، تشمل أوروبا، بإنشاء خط أنابيب جديد وتبادل الغاز الطبيعي لتحديد الأسعار، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وأضاف أردوغان "لا يوجد تأجيل هنا.. والآن الجانبان يعملان معا.. يتم اتخاذ كل احتياطيات السلامة".