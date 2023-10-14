أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، قصف مستوطنة سديروت في إسرائيل برشقة صاروخية.



وذكرت القسام في بيان أوردته وكالة الأناضول، إن رشقة صاروخية انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.



يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال تكثيف غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، ومحاولاته تفريغ الجزء الشمالي من القطاع من سكانه، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.