قال مدير مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، محمد أبو سليمة، إن حصيلة الساعات الثماني الماضية من القصف الإسرائيلي على المدنيين بلغت 100 شهيد إضافة إلى أكثر من 500 مصاب، مشيرا إلى اضطرار الأهالي إلى وضع الجثامين خارج المستشفى؛ نظرا لعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الهائل من الضحايا.

وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعة ونصف الساعة؛ شاحنة تقل نازحين إلى المنطقة الجنوبية بعد دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بإخلائها والتحرك نحو الجنوب خلال 24 ساعة صباح في مقابل منحهم الأمان.

وأعلن عن استشهاد 75 طفلا وامرأة بالإضافة إلى إصابة 250 آخرون جراء استهداف الشاحنات، معقبا: « أشلاء الجرحى ممزقة وهناك بتر في الأعضاء، والجثث مشوهة يصعب التعرف عليها، الوضع كارثي في المستشفيات وخاصة مجمع الشفاء الطبي».

وتابع: «الآن نستطيع القول إننا فقدنا السيطرة على العمل داخل المستشفى؛ بسبب الأعداد الكبيرة التي لا يمكن استيعابها نهائيا، بعض الجرحى يستغيثون ولا نستطيع تقديم الخدمة له بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية».

وأوضح أن السعة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير فقط في حين يتواجد الآن ما يقارب 100 جريح بالمستشفى، لافتا إلى افتراش معظمهم الطرقات والأرض.