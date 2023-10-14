مئات يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في دوسلدورف غربي ألمانيا

تجاوز عدد المشاركين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا العدد الذي كان متوقعا بشكل ملحوظ.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين كانوا سجلوا أسماءهم للمشاركة في مظاهرة "فلسطين الحرة" كان يبلغ 50 شخصا مشيرة إلى أن عدد المشاركين في هذه المظاهرة قارب 700 شخص.

وجاب المتظاهرون المدينة حاملين العديد من أعلام فلسطين، كما حمل متظاهرون شعارات مثل " حقوق الإنسان تحق لكل الناس...أنقذوا غزة".

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أن الجو كان عاطفيا وقالت إن المظاهرة خلت من وقوع حوادث تذكر حتى الآن.