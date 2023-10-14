مدبولي يبدأ زيارة إلى بورسعيد يتفقد خلالها عددا من المشروعات الصناعية

بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت زيارة إلى محافظة بورسعيد، يرافقه خلالها وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان وعدد من المسئولين يتفقد خلالها عددا من المشروعات الصناعية .

وتشهد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة، ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، ويضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية، كما تضم المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات، بإضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.