موسكو: أمريكا أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، كتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق «تليجرام»، تعليقا على بيان الخارجية الأمريكية: «ضامن الأمن في المنطقة أوصل الأمن إلى نقطة اللاعودة. ومرة أخرى، لن يحاسب أحد في واشنطن على فظائعهم واستفزازاتهم».



وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها «منحت موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم في إسرائيل، الحق في مغادرة البلاد، وسط وضع أمني غير مسبوق».



ووصل الصراع بين حركة «حماس» الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق «حماس»، فجر السبت الماضي، عملية «طوفان الأقصى» حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.



وردت إسرائيل على هجوم الحركة بإطلاق عملية «السيوف الحديدية»، متوعدة «حماس»، بدفع ثمن باهظ لهجومها.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة».



وتمكنت حركة «حماس» من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى غزة، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع «حماس» في القطاع.