بيروت تعتزم التقدم بشكوى لمجلس الأمن حول مقتل صحفي لبناني برصاص إسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، من أن عدم وضع حد لما تقوم به إسرائيل سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم السبت، أوعزت الوزارة إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبدالله العامل في وكالة رويترز، وإصابة صحفيين آخرين بجروح من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة الجزيرة، مما يشكل إعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة، والدفاع عنها بعدسات كاميراتهم وأقلامهم، ونقلهم لشريط الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان".



وطبقا للوكالة، تضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الارواح والممتلكات، وخرقا مستمرا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته، محملا إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل".