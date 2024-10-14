الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

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يجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط وجهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، رغم معارضة المجر.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على جهات ومنظمات روسية متهمة بزعزعة الديمقراطية والأمن في مولدوفا قبل استفتاء حاسم حول عضويتها في التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما يهدف الاتحاد إلى معاقبة إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا.

وستستهدف العقوبات التي سجري إقرارها اليوم شركات وأفرادا مرتبطين ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وتوريد هذه الأسلحة إلى روسيا.

يشار إلى أنه من بين الشركات التي تستهدفها العقوبات شركة الطيران الإيرانية الوطنية "إيران إير". وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا بالفعل أنهما تعملان على فرض عقوبات تستهدف الشركة.

ونددت إيران بالعقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي. وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس يوم الأحد:" أقول بوضوح، وأؤكد مجددا: لا نرسل صواريخ باليستية إلى روسيا". وأضاف" إذا كانت أوروبا تحتاج لقصة للخضوع للابتزاز الإسرائيلي، من الأفضل أن تبحث عن قصة أخرى".

وستركز مناقشات وزراء الخارجية في لوكسمبورج على دور إيران ووكلائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في إيجاد استجابة قد تساعد في وقف تصعيد إلى حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.