واصلت مؤشرات البورصة المصرية، التراجع فى بداية تعاملات اليوم الأثنين، بعد الهبوط القوى بنهاية تعاملات أمس الأحد، فقد انخفض المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.78% ليصل عند مستويات 29720.59 نقطة.

كما هبط مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 10287.63 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 7252.04 نقطة.

وهبطت البورصة المصرية بصورة حادة بنهاية تعاملات أمس الأحد - أول أيام الأسبوع- ونزل المؤشر الرئيسي دون مستوى 30 ألف نقطة مجددا، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 2.63%، ووصل إلى مستوى 29954.12 نقطة.

ويعد هذا الهبوط الملحوظ، استكمالا للانخفاض الحاد الأسبوع الماضي، والذي وصل في إجمالي الجلسات إلى خسائر بنحو 3.02%، ووصل إلى مستوى 30762.32، رغم أن عدد الجلسات كان 4 فقط، حيث أن يوم الأحد شهد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.