وزير خارجية بريطانيا يبحث مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط

من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى في وقت لاحق اليوم الاثنين مع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة التعاون البريطاني حول أزمة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن لامي سيعمل خلال حضوره اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسبمبورج اليوم على تعزيز تعاون أوثق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في القضايا العالمية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي ينضم فيها وزير خارجية بريطاني إلى مجموعة وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث تهدف الحكومة إلى الإشارة إلى إعادة ضبط علاقاتها الأوروبية.

وستركز المحادثات على التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن الأوروبي، بما في ذلك مناقشات حول كيفية تعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة الاعتداءات الروسية المستمرة والتدخل عبر القارة، بالإضافة إلى الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الزيارة بدعوة من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأخيرة إلى بروكسل، والتي أكد خلالها التزامه بتجاوز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتحسين علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي لصالح الشعب البريطاني.