الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات روسية لها علاقة بمولدوفا

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قالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على خلفية مزاعم بشأن محاولة روسيا ممارسة النفوذ السياسي في مولدوفا.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي جهات ومنظمات روسية متهمة بزعزعة الديمقراطية والأمن في مولدوفا قبل استفتاء حاسم حول عضويتها في التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت أودوبيسكو: "من المهم إرسال رسالة دعم واضحة".

ويذكر أن رومانيا تتشارك الحدود مع مولدوفا.

وأعلنت أودوبيسكو أن العقوبات استهدفت خمسة أفراد وكيانا واحدا.

وأضافت أنه من المهم تعزيز مقاومة مولدوفا "لمواجهة الدعاية الروسية والتهديدات الهجينة التي تزايدت قبل إجراء الانتخابات والاستفتاء".