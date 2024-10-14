الشاباك: أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسئولين إسرائيليين

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، اليوم الاثنين، إحباط محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسئولين إسرائيليين.

وأشارا في بيان، نقلته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، إلى «اعتقال إسرائيليين من رامات غان شمال تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران».

وأضافا أن «المعتقلين نفذا سلسلة من الأعمال العدائية تحت إشراف مشغليهما، بدءًا من الكتابة على الجدران، وحتى إشعال النار في المركبات، وكانا في مراحل التخطيط لاغتيال شخصية بارزة».

وذكرا أنه «تم الكشف عن هذه القضية بعد تحقيق سري تم إجراؤه بموجب أمر منع النشر».

وتشير معلومات استخباراتية حصل عليها محققو الشاباك، إلى أن عملاء المخابرات الإيرانية تمكنوا من تجنيد الزوجين من رامات غان قبل بضعة أسابيع للعمل في خدمتهم مقابل المال».

وبحسب المحققين، كان الزوجان على علم تام بذلك.