 نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 12:05 ص

أعرب أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، عن فخره الكبير بقمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن ما شهدته القمة يعد إنجازًا كبيرًا لمصر أمام العالم.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري على قناة الزمالك : "قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر، وما حدث اليوم جعلنا جميعًا كمصريين نشعر بالفخر أمام العالم".

وفي سياق مختلف، تحدث عبد الحليم عن مشوار نادي الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق يملك فرصة قوية جدًا للتتويج باللقب.

وأضاف: "التوفيق عامل مهم جدًا في كرة القدم، وأتمنى أن يحالف الزمالك في المباريات المُقبلة، لأنه يمتلك مقومات المنافسة على البطولة بقوة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك