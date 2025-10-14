 كوبا تفرج عن المعارض خوسيه دانيال فيرير بعد طلب أمريكي - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
كوبا تفرج عن المعارض خوسيه دانيال فيرير بعد طلب أمريكي

مكسيكو سيتي - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 9:32 ص

أفرجت كوبا عن خوسيه دانيال فيرير، أبرز المعارضين في البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية أمس الاثنين، قائلة إن الولايات المتحدة طلبت ترحيله.

وغادر فيرير، 55 عاما، إلى ميامي مع أسرته عقب أن أمضى أكثر من عقد في السجن لمعارضته للحكومة الاشتراكية في كوبا.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بوصول فيرير عبر منصة "إكس"، وقال: "بعد أعوام من القمع والتعذيب وإساءة المعاملة من جانب النظام الكوبي، يتواجد فيرير وأسرته حاليا في الولايات المتحدة".

وقال روبيو، إن رغبة شعب كوبا في الحرية والديمقراطية مازالت تمثل إلهاما، مؤكدا الدعم الأمريكي من أجل " كوبا حرة ونزيهة وديمقراطية".

 


