ترامب يهدد بسحب الدعم من الأرجنتين إذا لم تتوافق سياستها مع الولايات المتحدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بسحب المساعدات للأرجنتين- التي تقودها روح سياسية تتفق فلسفتها مع فلسفة الإدارة الجمهورية- إذا لم تحذو السياسة الداخلية للدولة حذو سياسة الولايات المتحدة خلال الانتخابات المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي من المقرر أن تجري بلاده انتخابات التجديد النصفي لهيئتها التشريعية في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولا يدلي الرؤساء الأمريكيون عادة بارأئهم في المرشحين في الانتخابات الديمقراطية بدول أخرى.

وفي إشارة إلى خصم "يساري متطرف" انتهج "فلسفة هي التي أدخلت الأرجنتين في هذه المشكلة في المقام الأول"، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة لن "تضيع وقتنا" بسخاء تجاه بوينس آيرس إذا لم يفز ميلي في الانتخابات.

وبالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي التي ستكون استفتاء على سياساته، فإن ميلي نفسه سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2027.