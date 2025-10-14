انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني السيف الأزرق - 4

انطلق التمرين البحري الثنائي المختلط السيف الأزرق-4 بين القوات البحرية السعودية، ممثلةً بوحدات من الأسطول الشرقي، ونظيرتها من القوات البحرية الصينية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل شرقي المملكة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء ان " التمرين يهدف إلى إزالة الألغام البحرية والتعامل مع المسيرات التكتيكية ".

وأوضحت أن "التمرين يعزز تبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية".

وتشير تقارير صحفية إلى أن الصين قدمت للمملكة العربية السعودية عرضا لشراء أنظمة صواريخ حديثة مثل "دي إف-21".