سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، عن سبب تواجد مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، في معسكرات المنتخب في الفترة الماضية رغم قلة مشاركته مع القلعة الحمراء.

وقال الصغير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc": "هناك مبدأ في الجهاز الفني أن نشارك جميع اللاعبين، وحسام حسن قال إحنا «بنتلكك» عشان نلعب كل اللاعيبة والكل يحصل على فرصة".

وشدد:" هدفنا منح الفرصة والثقة لجميع اللاعبين والنزول بأعمار اللاعبين، وكل هدفنا هو سعادة الشعب المصري".

وأكمل:"راضٍ عن أداء محمد صبحي في مباراة غينيا، ومن قبل مصطفى شوبير، والحارس العملاق محمد الشناوي".

وعن استبعاد أحمد الشناوي قال:" لا نركز في حديث البعض عن استبعاد الشناوي، ونركز في عملنا ولا نلتفت لأي أشياء أخري، وفي كل معسكر كنا ضم 4 حراس، ولكن في الفترة الماضية نضم 3 حراس".

وأردف:" مصطفى شوبير، عندما يتواجد على مقاعد البدلاء، ويشارك تشعر أن رجله في الملعب ولا يتأثر، وهو متواجد في المعسكرات منذ البداية".

وواصل:" نسعى لضم أي لاعب أو حارس متألق، ولا توجد مشكلة بين الجهاز الفني للمنتخب وأي لاعب، ولا نضم أي لاعب مجملة ولا نخشى أحد".