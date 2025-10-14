اكتفى المنتخب السلوفيني بالتعادل سلبيًا على أرضه أمام سويسرا، مساء اليوم الإثنين، في مباراة جلس خلالها اللاعب نيتس جراديشار بين البدلاء.

والتقى المنتخبان السلوفيني والسويسري هذا المساء على ملعب ستوزيتسه، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

شهد الشوط الأول غياب الفرص الهجومية المحققة سواءً لسلوفينيا أو سويسرا.

وفي الشوط الثاني، هدد بنيامين سيسكو مرمى سويسرا في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيسر.

ورد المنتخب السويسري بفرصة خطيرة في الدقيقة 82، حيث تألق الحارس يان أوبلاك في التصدي لتسديدة مانزامبي.

ظل جراديشار على مقاعد بدلاء سلوفينيا طيلة الدقائق الـ90.

وكان جراديشار ظهر أساسيًا في مباراة سلوفينيا الماضية ضد كوسوفو، إذ منحه المدرب ماتز كيك الثقة، قبل استبداله عند حدود الدقيقة 63 في مباراة انتهت أيضًا (0-0)