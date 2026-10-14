رئيس مدينة مرسى مطروح يبحث شكاوى المواطنين ويوجه بحلول عاجلة

عقد اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى مطالب الأهالي وشكواهم والمعوقات التي تواجههم، وبحث الحلول العاجلة المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس مدينة مرسى مطروح إلى مطالب المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية والمعيشية، وهي الإنارة والنظافة العامة والأملاك، وتم تقديم حلول عاجلة، ووجه الجهات المعنية بسرعة دراسة بعض الشكاوى، كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستحقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رجب، في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، أن خدمة المواطن المطروحي تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي في المدينة والقرى، مشددا على أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وسرعة فحصها ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول عملية، مع تذليل العقبات أمام الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أن "اللقاء الدوري لخدمة المواطنين يمثل فرصة مباشرة للاستماع إلى أهالينا والمترددين على المركز التكنولوجي والتعرف على مشكلاتهم عن قُرب"، مشيرا إلى استمرار المدينة في فتح قنوات التواصل مع الأهالي ومتابعة مطالبهم على أرض الواقع، انطلاقا من الإيمان بأن رضا المواطن وتحسين جودة حياته هما المعيار الحقيقي لنجاح العمل التنفيذي.