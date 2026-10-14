محافظ أسوان يعلن دراسة نقل خدمات المرور من دراو إلى أسوان الجديدة استجابة لمطالب المواطنين

أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بدء التنسيق مع اللواء عبدالله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، والإدارة العامة للمرور، لدراسة نقل خدمات إدارة المرور من منطقة الطويسة بمركز دراو إلى مبنى الإدارة بمدينة أسوان الجديدة، استجابة للمطالب الجماهيرية، وتخفيفا للأعباء المالية ومشقة التنقل عن المواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي، أن نقل خدمات المرور، التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن بعض المواطنين، من شأنه تسهيل إجراءات استخراج وتجديد تراخيص المركبات، وتخفيف المعاناة عن أصحاب السيارات والمركبات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تابع محافظ أسوان الحملات المرورية المكثفة التي تنفذها إدارة مرور أسوان بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف إحكام السيطرة المرورية والتصدي للمخالفات، خاصة مخالفات الدراجات النارية وعربات التوك توك والمركبات المتسببة في الضوضاء والإزعاج.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المرورية وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدا أهمية فرض الانضباط بالشارع وتطبيق القانون، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الهدوء العام والمظهر الحضاري لمحافظة أسوان.

وأسفرت الحملات المرورية خلال شهر سبتمبر الماضي عن ضبط 7205 مخالفات مرورية متنوعة، شملت 254 دراجة نارية دون تراخيص، و176 عربة توك توك مخالفة، و11 سيارة دون تراخيص، و161 مخالفة خط سير، و134 حالة لإصدار أصوات مزعجة، بالإضافة إلى 2254 مخالفة تجاوز السرعة، وذلك في إطار جهود الأجهزة المعنية لإعادة الانضباط المروري وتحقيق السلامة على الطرق.